Эксперт Бархота назвал логичным механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников

Минцифры анонсировало появление механизма "обратного взыскания", с помощью которого банки смогут списывать похищенные деньги россиян со счетов мошенников. Поможет ли это решить проблему и какие риски могут возникнуть при реализации идеи, разбиралась Москва 24.

Обратный перевод

Проект доктрины по противодействию киберпреступлениям, который предполагает внедрение механизма "обратного взыскания", опубликовало Минцифры 21 июля. Документ предусматривает, что кредитные организации могут получить полномочия совместно принимать решения о компенсации отправителям денег, если переводы произошли без добровольного согласия клиента.

Нововведение предполагает, что банки смогут возвращать похищенные средства граждан, списывая их со счетов получателей, причастных к мошенническим действиям. Однако на данный момент правовых механизмов для его реализации нет, поэтому полномочия необходимо закрепить на законодательном уровне, указано в доктрине.



Ранее в Минцифры разъяснили, как сейчас действовать жертвам телефонных аферистов. После обращения пострадавшего банк проверит, действовала ли организация в рамках закона. Если ошибок нет, направляется запрос сотовому оператору. При его ошибке компенсацию платит он, если кража произошла по вине банка – финансовая организация. Срок возмещения составляет 30 дней для внутренних переводов и 60 для трансграничных.



Кроме того, в МВД перечислили критерии, по которым финансовые операции могут быть расценены как мошеннические. Среди них снятие наличных в течение суток после получения кредита, перевод на собственный счет свыше 200 тысяч рублей через СБП, смена телефона, привязанного к онлайн-банку, и нехарактерное для клиента поведение (время, сумма или место использования банкомата). Также под подозрение подпадает изменение активности звонков за шесть часов до совершения операции и параметров мобильного устройства, наличие вредоносного программного обеспечения, а также пять и более отказов в выдаче средств в течение одного дня.



Ранее в МВД назвали принцип Zero Trust ("нулевое доверие") наиболее релевантной стратегией в сфере кибербезопасности. Такой подход предполагает, что гражданам не следует безоговорочно доверять любой информации, передаваемой через звонки и другие виды связи. Также есть вероятность подделки голосов и внешних признаков, в связи с чем стоит дополнительно проверять получаемые данные.

Противоречивые последствия

Механизм "обратного взыскания" средств является естественным, прямым и логичным с точки зрения компенсации убытков. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился эксперт банковского рынка Андрей Бархота.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Для его реализации необходимо, во-первых, доказать, что действие было мошенническим, а во-вторых, разрешить банкам в одностороннем порядке совершать списание со счетов злоумышленников либо лиц, которые могут ими считаться.

После принятия соответствующего закона делать это станет проще, однако с точки зрения практической реализации возможны различные эксцессы, предупредил эксперт.



"Одна из главных проблем – скорость. Мошенники адаптируются к новым условиям: средства могут находиться на их счетах считаные минуты, после чего мгновенно переводиться на другие или обналичиваться. В этом смысле механизм противоречив, потому что счет идет на секунды", – добавил Бархота.

Чтобы такая система работала более совершенно, эксперт предложил ввести буферизацию всех переводов на одни сутки.

"Если за это время ничего не произошло, деньги зачисляются на счет, а до этого они находятся в некой клиринговой палате (посредник между участниками рынка. – Прим. ред.). В таком случае обратное списание станет всегда эффективным, потому что за сутки жертва успеет одуматься, будут установлены обстоятельства, и мошенники не смогут так быстро вывести средства", – отметил экономист.

Он также призвал рассматривать данный механизм в комплексе с другими мерами по противодействию преступлениям. По отдельности они не являются эффективными на 100%, но в комбинации способны существенно снизить объем правонарушений и повысить защищенность граждан.

"При этом само возвращение денег в любом случае требует заявлений в банк, органы внутренних дел или правопорядка с установлением факта мошеннической активности. С механизмом "обратного взыскания" этот процесс становится гораздо проще", – уточнил Бархота.



Однако, если деньги попали к злоумышленникам в форме кеша, банковские институты не принимают участия в возврате средств. Поэтому важно сочетать финансовые механизмы с работой правоохранительных органов, резюмировал эксперт.

В то же время юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Дмитрий Кваша в разговоре с Москвой 24 обратил внимание, что возможность вернуть украденные деньги существует и сейчас. Необходимо установить, что с клиентом действительно взаимодействовал злоумышленник, и после решения суда средства с его счетов окажутся списаны.





Дмитрий Кваша юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Однако говорить о том, что можно легко возвращать деньги, не приходится. Мошенники, как правило, не хранят средства долго – они используют карты дропов либо криптовалюты, чтобы быстро вывести украденные средства. Кроме того, сохраняется презумпция невиновности, и надо доказать, что конкретный человек является мошенником, а деньги на его счетах – украденными.

Исходя из практики специалиста, максимально возможный вариант действий – перехватить деньги, которые были перемещены на сайты мошенников либо на подконтрольные им счета, с последующим быстрым арестом, чтобы с ними ничего не успели сделать. Затем нужно дождаться решения суда и только после этого возвращать их.



"Если предлагаемый механизм будет применен, существует вероятность, что злоумышленники все равно найдут способ использовать нововведение в своих целях и начнут находить новые способы выводов средств. Если же правоохранительные органы станут возвращать деньги без суда и следствия, просто на основании заявления потерпевшего, это вряд ли приведет к чему-то хорошему", – добавил Кваша.



Важно сохранять баланс между защитой прав потерпевших и соблюдением презумпции невиновности. В противном случае механизм "обратного взыскания" может оказаться неэффективным или даже вредным, заключил юрист.

