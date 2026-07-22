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22 июля, 16:29

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Эксперт Бархота назвал логичным механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников

Вернуть краденое: как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников

Минцифры анонсировало появление механизма "обратного взыскания", с помощью которого банки смогут списывать похищенные деньги россиян со счетов мошенников. Поможет ли это решить проблему и какие риски могут возникнуть при реализации идеи, разбиралась Москва 24.

Обратный перевод

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Проект доктрины по противодействию киберпреступлениям, который предполагает внедрение механизма "обратного взыскания", опубликовало Минцифры 21 июля. Документ предусматривает, что кредитные организации могут получить полномочия совместно принимать решения о компенсации отправителям денег, если переводы произошли без добровольного согласия клиента.

Нововведение предполагает, что банки смогут возвращать похищенные средства граждан, списывая их со счетов получателей, причастных к мошенническим действиям. Однако на данный момент правовых механизмов для его реализации нет, поэтому полномочия необходимо закрепить на законодательном уровне, указано в доктрине.

Ранее в Минцифры разъяснили, как сейчас действовать жертвам телефонных аферистов. После обращения пострадавшего банк проверит, действовала ли организация в рамках закона. Если ошибок нет, направляется запрос сотовому оператору. При его ошибке компенсацию платит он, если кража произошла по вине банка – финансовая организация. Срок возмещения составляет 30 дней для внутренних переводов и 60 для трансграничных.

Кроме того, в МВД перечислили критерии, по которым финансовые операции могут быть расценены как мошеннические. Среди них снятие наличных в течение суток после получения кредита, перевод на собственный счет свыше 200 тысяч рублей через СБП, смена телефона, привязанного к онлайн-банку, и нехарактерное для клиента поведение (время, сумма или место использования банкомата). Также под подозрение подпадает изменение активности звонков за шесть часов до совершения операции и параметров мобильного устройства, наличие вредоносного программного обеспечения, а также пять и более отказов в выдаче средств в течение одного дня.

Ранее в МВД назвали принцип Zero Trust ("нулевое доверие") наиболее релевантной стратегией в сфере кибербезопасности. Такой подход предполагает, что гражданам не следует безоговорочно доверять любой информации, передаваемой через звонки и другие виды связи. Также есть вероятность подделки голосов и внешних признаков, в связи с чем стоит дополнительно проверять получаемые данные.

Противоречивые последствия

Фото: depositphotos/Amaviael

Механизм "обратного взыскания" средств является естественным, прямым и логичным с точки зрения компенсации убытков. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Для его реализации необходимо, во-первых, доказать, что действие было мошенническим, а во-вторых, разрешить банкам в одностороннем порядке совершать списание со счетов злоумышленников либо лиц, которые могут ими считаться.
Андрей Бархота
эксперт банковского рынка

После принятия соответствующего закона делать это станет проще, однако с точки зрения практической реализации возможны различные эксцессы, предупредил эксперт.

"Одна из главных проблем – скорость. Мошенники адаптируются к новым условиям: средства могут находиться на их счетах считаные минуты, после чего мгновенно переводиться на другие или обналичиваться. В этом смысле механизм противоречив, потому что счет идет на секунды", – добавил Бархота.

Чтобы такая система работала более совершенно, эксперт предложил ввести буферизацию всех переводов на одни сутки.

"Если за это время ничего не произошло, деньги зачисляются на счет, а до этого они находятся в некой клиринговой палате (посредник между участниками рынка. – Прим. ред.). В таком случае обратное списание станет всегда эффективным, потому что за сутки жертва успеет одуматься, будут установлены обстоятельства, и мошенники не смогут так быстро вывести средства", – отметил экономист.

Он также призвал рассматривать данный механизм в комплексе с другими мерами по противодействию преступлениям. По отдельности они не являются эффективными на 100%, но в комбинации способны существенно снизить объем правонарушений и повысить защищенность граждан.

"При этом само возвращение денег в любом случае требует заявлений в банк, органы внутренних дел или правопорядка с установлением факта мошеннической активности. С механизмом "обратного взыскания" этот процесс становится гораздо проще", – уточнил Бархота.

Однако, если деньги попали к злоумышленникам в форме кеша, банковские институты не принимают участия в возврате средств. Поэтому важно сочетать финансовые механизмы с работой правоохранительных органов, резюмировал эксперт.

В то же время юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Дмитрий Кваша в разговоре с Москвой 24 обратил внимание, что возможность вернуть украденные деньги существует и сейчас. Необходимо установить, что с клиентом действительно взаимодействовал злоумышленник, и после решения суда средства с его счетов окажутся списаны.

Однако говорить о том, что можно легко возвращать деньги, не приходится. Мошенники, как правило, не хранят средства долго – они используют карты дропов либо криптовалюты, чтобы быстро вывести украденные средства. Кроме того, сохраняется презумпция невиновности, и надо доказать, что конкретный человек является мошенником, а деньги на его счетах – украденными.
Дмитрий Кваша
юрист, управляющий партнер консалтингового бюро

Исходя из практики специалиста, максимально возможный вариант действий – перехватить деньги, которые были перемещены на сайты мошенников либо на подконтрольные им счета, с последующим быстрым арестом, чтобы с ними ничего не успели сделать. Затем нужно дождаться решения суда и только после этого возвращать их.

"Если предлагаемый механизм будет применен, существует вероятность, что злоумышленники все равно найдут способ использовать нововведение в своих целях и начнут находить новые способы выводов средств. Если же правоохранительные органы станут возвращать деньги без суда и следствия, просто на основании заявления потерпевшего, это вряд ли приведет к чему-то хорошему", – добавил Кваша.

Важно сохранять баланс между защитой прав потерпевших и соблюдением презумпции невиновности. В противном случае механизм "обратного взыскания" может оказаться неэффективным или даже вредным, заключил юрист.

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Веткина Анастасия

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