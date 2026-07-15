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15 июля, 09:16

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Минцифры: компенсацию обманутым аферистами будут выплачивать банки или операторы связи

В Минцифры рассказали, как будет работать компенсация ущерба от телефонных мошенников

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Россияне, пострадавшие от действий мошенников, могут обратиться в банк, чтобы оспорить переводы, совершенные под влиянием злоумышленников. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу Минцифры РФ.

Финорганизация проверит информацию и при выявлении ошибки возместит ущерб. Однако если, наоборот, подтвердится его корректная работа, то банк направит обращение оператору связи.

В случае одобрения запроса со стороны телекоммуникационной компании банк или оператор связи выплатят компенсацию в течение 30 дней, а при трансграничных переводах срок может увеличиться вдвое. При несогласии клиента с решением ему предоставится возможность его обжаловать.

Механизм возврата денег пострадавшим от телефонных аферистов разработало Минцифры в апреле текущего года. Чтобы получить возврат, пострадавшему нужно будет доказать, что кража произошла после звонка или СМС мошенника, а оператор связи или банк не смогли предотвратить подозрительную операцию.

Заявление можно будет подать через "Госуслуги" в систему ГИС "Антифрод". Причем вернуть украденные деньги будет возможным при условии, что клиент обратился за помощью в течение 10 рабочих дней и по факту хищения было возбуждено уголовное дело.

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