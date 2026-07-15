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15 июля, 09:41

Происшествия

В центре Москвы накрыли группу "обнальщиков"

Видео: MAX/"Петровка, 38"

Правоохранителям удалось задержать злоумышленников, занимавшихся незаконным обналичиванием денег в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Сотрудники отдела экономической безопасности УВД по ЦАО выяснили, что преступники оформляли банковские карты на подставных лиц и передавали их другим людям для вывода средств.

В рамках спецоперации были задержаны двое активных участников группы – молодые люди в возрасте 20 и 21 года. Им избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Личности еще троих соучастников были установлены полицией. Двое из них уже отбывают наказание за другие преступления, а третий скрылся за границей.

Сейчас уголовное дело в отношении двух задержанных выделено в отдельное производство. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в Пресненский районный суд.

"Расследование в отношении остальных фигурантов продолжается", – заключили в полиции.

Еще одно задержание ранее прошло в Туле. Там удалось поймать двух молодых людей, подозреваемых в краже магазинных тележек в Москве. Инцидент произошел в Косино-Ухтомском районе, ущерб составил 50 тысяч рублей. Фигуранты признались, что продали украденное за 30 тысяч и потратили деньги на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", они под подпиской о невыезде.

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