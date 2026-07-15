Мужчина проглотил 110 капсул с кокаином, чтобы провезти их на Кипр

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Мужчина пытался провезти на Кипр свыше 1,1 килограмма кокаина, проглотив 110 капсул с наркотическим веществом. Об этом сообщает газета "Филелефтерос".

28-летнего мужчину задержали в аэропорту Ларнаки 6 июля. Затем он проходил лечение в местной больнице, чтобы врачи безопасно извлекли все капсулы, спрятанные в его теле.

"После того как вчера из него извлекли в общей сложности 110 капсул общим весом в один килограмм и 110 граммов, его выписали", – говорится в материале.

Кроме того, утром 15 июля задержанный предстал перед судом. Против него возбуждено уголовное дело.

Ранее столичный суд приговорил топ-менеджера компании The Walt Disney Company Датерао Джугалу Судхиру к 2,5 года колонии общего режима за попытку провезти наркотики. Пограничники остановили его для проверки в "зеленом" коридоре Шереметьево. Там в его багаже нашли мармелад с наркотическим веществом.