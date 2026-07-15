Собянин открыл новую набережную между Шелепихинским и Белорусским мостами

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл новую набережную "Западный порт", расположенную на правом берегу Москвы-реки между Шелепихинским и Белорусским мостами.

"По проекту мы дальше будем продлять эту набережную до Театра Фоменко. И напротив две набережные будут сделаны – Шелепихинская и Карамышевская", – сказал Собянин в ходе общения с горожанами, прогуливающимися по новой набережной.

По итогам реализации проекта будет создано единое прогулочное пространство вдоль реки. В пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что реконструкция набережной началась еще в 2023 году.

В рамках работ было обустроено 1,9 километра пешеходных дорожек и велодорожек, появились детская и спортивная площадки. На площади в 1 гектар уложили газон и высадили еще 450 квадратных метров цветников.

Кроме того, специалисты на всем протяжении набережной устроили подпорную стенку, выполненную из монолитных железобетонных изделий. Это нужно для укрепления берега и предотвращения оползней, размывов и обрушения грунта.

Набережная "Западный порт" входит в масштабный проект единой благоустроенной зоны, которая протянется от моста-паруса в створе Новозаводской улицы до Дорогомиловского моста. Ее общая протяженность составит 7 километров.

К настоящему моменту обустроено уже два из четырех этапов работ, а именно благоустроено 1,4 километра набережной. В работе также находятся участки от Белорусского до Дорогомиловского мостов и от моста-паруса до моста Академика Королева. Завершить проект планируется до конца 2028 года.

Ранее Собянин рассказывал, что у воды в Мнёвниковской пойме появится новое общественное пространство. Новое место для пеших прогулок протяженностью около 2 километров возведут на месте заброшенной территории на улице Нижние Мнёвники.

Семь зон для отдыха со смотровыми площадками будут обустроены на деревянном настиле прямо над водой, а одну из них стилизуют под маяк – в него можно будет войти и подняться на второй уровень.

