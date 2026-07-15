Эксперты проекта "Перезвони сам" назвали схемы мошенников с платежами по ЖКХ

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Эксперты городского проекта "Перезвони сам" предупредили жителей столицы о новой волне мошенничества. Злоумышленники представляются работниками Мосэнергосбыта, МОЭК и других коммунальных организаций, чтобы проникать в квартиры, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В первую очередь под удар попадают пожилые люди. Как рассказала руководитель проекта Валентина Шилина, аферисты выдают себя за сотрудников управляющих компаний (УК), Фонда капитального ремонта, газовой службы, энергосбыта или водоканала.

"В сознании потребителей такие люди воспринимаются как представители власти, которым принято доверять. Под вымышленными предлогами, например для поверки счетчиков, установки или замены домофона, а также для корректировки начислений за услуги, они стремятся завладеть личной информацией, получить доступ к аккаунтам на официальных ресурсах и данным банковских счетов", – отметила она.

Одна из самых распространенных схем – сообщение о крупном долге и угроза отключить свет или воду, если не оплатить немедленно. В этот момент мошенники заявляют, что прибор учета неисправен или устарел, и настаивают на срочной замене за счет жильца. В лучшем случае человек получит некачественное оборудование по завышенной цене, в худшем – потеряет деньги.

Кроме того, злоумышленники рассылают сообщения в чатах и фейковых группах от имени УК. В таких сообщениях предлагают проверить задолженность или оплатить услуги по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт – точную копию официального портала. Цель – украсть пароли, логины и данные банковских карт.

Нередко мошенники подкидывают в почтовые ящики поддельные бумажные квитанции с похожими логотипами, но другими реквизитами. После оплаты деньги уходят напрямую аферистам. QR-коды на таких квитанциях также ведут на сторонние платежные сервисы.

Еще одна схема – телефонные звонки от коммерческих организаций. Злоумышленники утверждают, что срок поверки счетчиков воды или электричества истек, и, чтобы избежать штрафов, навязывают платный выезд мастера. Эксперты напоминают: поверка обязательна по закону, но проводить ее нужно строго до даты, указанной в техпаспорте прибора.

Чтобы отличить настоящего сотрудника от мошенника, гражданам следует помнить, что УК или коммунальные службы всегда предупреждают о плановых проверках заранее – через объявления в доме, официальные чаты, сайт или письменные уведомления. Если визит неожиданный, нужно попросить представиться и показать удостоверение, а затем перезвонить по официальному номеру организации и уточнить, действительно ли она направляла специалиста. Только после подтверждения можно впустить сотрудника в дом.

Узнать сроки поверки счетчиков можно самостоятельно. Для счетчиков воды они указаны в бумажном едином платежном документе в разделе "Показания индивидуальных приборов учета", а также на портале mos.ru в сервисе передачи показаний.

Ранее граждан предупредили о схеме, в которой мошенники, выдавая себя за представителей УК, рассылают сообщения о якобы возврате средств за отопление. В своих уведомлениях киберпреступники указывают сумму переплаты и предлагают перейти по ссылке для получения денег. Однако настоящие УК никогда не используют подобные методы для оформления возвратов, пояснили в МВД.