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15 июля, 16:53

Город

Экзотические птицы поселились на Городской ферме ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

На Городской ферме ВДНХ появились новые экзотические обитатели. Теперь посетители смогут поближе познакомиться с редкими породами кур, лебедей и уток со всего мира.

Среди новоселов – малайзийские серамы, которых считают самыми маленькими курами в мире. Взрослая птица по размеру сопоставима с голубем, а вес петуха не превышает 650 граммов. Также на ферме поселились итальянские падуаны с необычным оперением и шелковые куры, у которых под мягким пухом скрывается черная кожа.

На пруду Городской фермы появились две пары лебедей – белые и черные, а также пять видов уток, в том числе изумрудные каюги, миниатюрные кряквы, свиязи, пеганки и огари. Последние выделяются ярким оранжево-рыжим оперением, а пеганки получили название "земляные утки" за любовь к прогулкам по суше.

Как отметили представители фермы, все новые обитатели уже освоились на территории и с интересом знакомятся с гостями.

Ранее три детеныша росомахи и один верблюжонок родились в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Матерью детенышей росомахи стала самка Камчатка, а отцом – Рагнар из Германии. У них родились две самки и самец. Родителями верблюжонка стали двугорбые Матильда и Вениамин.

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