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02:54

Транспорт

В России появятся стандарты качества систем голосового управления автомобилями

Фото: depositphotos/blnt07

Правительство РФ поручило разработать стандарт систем голосового управления автомобилем к декабрю 2028 года. Это следует из документа по развитию направления "Автонет", с которым ознакомился ТАСС.

В рамках совершенствования Национальной технологической инициативы планируется установить требования к голосовым ассистентам, управляющим функциями и бортовым оборудованием машин.

По замыслу властей, стандартизация создаст условия для развития технологий, их интеграции в интеллектуальную транспортную систему и формирования нового рынка услуг.

Ответственными за разработку назначены Росстандарт, Минпромторг и Минтранс. К работе также подключат экспертов АНО "Платформа НТИ", рабочей группы "Автонет" и инфраструктурного центра "Автонет".

Ранее в России утвердили новый ГОСТ с требованиями к ИИ автомобилей. В частности, виртуальные системы должны анализировать ключевые параметры, включая индекс загрязнения атмосферы, уровень дымности и другие показатели.

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