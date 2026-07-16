02:54Транспорт
В России появятся стандарты качества систем голосового управления автомобилями
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Правительство РФ поручило разработать стандарт систем голосового управления автомобилем к декабрю 2028 года. Это следует из документа по развитию направления "Автонет", с которым ознакомился ТАСС.
В рамках совершенствования Национальной технологической инициативы планируется установить требования к голосовым ассистентам, управляющим функциями и бортовым оборудованием машин.
По замыслу властей, стандартизация создаст условия для развития технологий, их интеграции в интеллектуальную транспортную систему и формирования нового рынка услуг.
Ответственными за разработку назначены Росстандарт, Минпромторг и Минтранс. К работе также подключат экспертов АНО "Платформа НТИ", рабочей группы "Автонет" и инфраструктурного центра "Автонет".
Ранее в России утвердили новый ГОСТ с требованиями к ИИ автомобилей. В частности, виртуальные системы должны анализировать ключевые параметры, включая индекс загрязнения атмосферы, уровень дымности и другие показатели.