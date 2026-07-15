Перерыв в финале ЧМ-2026 составит 20 минут из-за Бибера, Шакиры и Мадонны

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Перерыв между таймами финального матча чемпионата мира по футболу составит около 20 минут из-за выступлений артистов. Об этом сообщает The Athletic.

Финальная игра турнира пройдет 19 июля в Нью-Джерси. В ней встретятся сборная Испании и победитель полуфинала между действующими обладателями титула аргентинцами и англичанами.

В перерыве выступят Джастин Бибер, Шакира, группа BTS, Мадонна, венесуэльский дирижер Густаво Дудамель и другие артисты. По замыслу организаторов, само шоу продлится 11 минут, однако, поскольку оно будет проходить на футбольном поле, потребуется дополнительная подготовка.

Ранее Международная федерация футбола (FIFA) объявила о старте продаж фрагментов газона со стадиона "Метлайф" в Нью-Джерси. Кусок поля помещен в прозрачный куб из эпоксидной смолы. Цена сувенира составляет 450 долларов – около 35 тысяч рублей.