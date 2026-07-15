Минобороны заявило о завершении весеннего призыва в России

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Весенний призыв в армию завершен. В Вооруженные силы РФ направили 141 тысячу новобранцев. Об этом сообщает Минобороны России.

Призывникам отправляли электронные повестки.

"Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 20 рейсов самолетов авиации вооруженных сил, 140 рейсов гражданской авиации, 13 воинских эшелонов, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей", – заявили в ведомстве.

Представители Минобороны подчеркнули, что призывников не отправляли служить в ЛНР, ДНР, Херсонскую или Запорожскую области. Большинство из них оказались в воинских частях и учебных соединениях, где они будут изучать современную военную технику.

Кроме того, отслуживших положенный срок военной службы были уволены из Вооруженных сил РФ и направлены домой.

Весенний призыв стартовал 1 апреля. Осенний призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря. Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Евгений Бурдинский объяснил, что человек должен прийти в военкомат в течение 30 дней с момент получения повестки.