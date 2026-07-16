16 июля, 06:57Транспорт
Девять пассажирских поездов задерживаются из-за схода вагонов в Пермском крае
Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"
Движение девяти пассажирских поездов нарушено в Пермском крае из-за инцидента с грузовым составом. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).
Отмечается, что причиной задержек стал сход вагонов на перегоне Кишерть – Шумково Свердловской железной дороги. Поезда отстают от графика в связи с проведением восстановительных работ.
Среди задержанных составов – рейсы из Тюмени, Читы, Челябинска, Нового Уренгоя, Владивостока и Серова в Москву, а также поезда, следующие в обратном направлении и по маршруту Пермь – Екатеринбург.
Ранее более 40 поездов отменили в Японии после столкновения грузового состава с медведем. По информации местной железнодорожной компании, инцидент произошел на линии JR Chitose между станциями Нуманохата и Уэнаэ в городе Томакомай. Машинисты поезда при столкнвоении не пострадали.