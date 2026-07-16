"Лето в Москве" приглашает в "Горки Ленинские" 18 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль "Усадьбы Москвы" пригласил москвичей и гостей города посетить загородный уик-энд по программе "Летнее путешествие. Москва – Горки". Мероприятие пройдет 18 июля в музее-заповеднике "Горки Ленинские" в рамках проекта "Лето в Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Усадьба известна еще с XV века, а сохранившиеся здания и парк заложены в 1824 году. В 1918 году здесь находилась загородная правительственная резиденция главы советского государства Владимира Ленина.

Весь день с 11:00 до 19:00 в музее-заповеднике будут работать ретроателье "Усадебный фотосалон" и почта. Здесь же можно будет поиграть в бадминтон, городки, крокет, серсо, бирюльки, лото, шахматы и шашки.

Граждане смогут посетить исторический пикник, литературные чтения, мастер-классы по росписи гипсовых панно, декору вееров, пленэру, стринг-арту и скрапбукингу, викторины и театрализованное чаепитие с лекцией по фирменному купажу "Москва".

Кроме того, в усадьбе откроется маркет искусства под открытым небом, а гости смогут посетить экскурсии-променады "Гуляем в Горках" и экспозицию "Дачная жизнь". Садовод усадьбы проведет дегустацию урожая из теплиц образцового хозяйства. Вечером в "Горках Ленинских" проведут первый в текущем сезоне кинопоказ под открытым небом – зрителям продемонстрируют фильм "Онегин".

Ранее москвичей пригласили на фестиваль "Театральный бульвар", организованный в рамках проекта "Лето в Москве". Зрители смогут насладиться выступлениями артистов из Испании, Армении и Китая. В частности, 16 июля в 20:00 в Парке Горького состоится показ проекта "Испанская кровь" от Каталонского балета фламенко.

