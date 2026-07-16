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16 июля, 10:34

Шоу-бизнес

Турецкую певицу задержали в Стамбуле в ходе антинаркотического рейда

Фото: imginn.com/silagencoglu

Турецкие жандармы в ходе антинаркотического рейда в Стамбуле задержали 25 известных артистов, в числе которых оказалась певица Сыла Генчоглу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру района Бакыркей.

По данным ведомства, прокуратура выдала ордеры на задержание подозреваемых с последующим обыском, допросом и проведением биологической экспертизы. Их подозревают в употреблении наркотиков и стимуляторов либо содействии их употреблению.

Задержанная исполнительница выпустила девять альбомов, активно гастролирует по Турции и Европе, а ее ежемесячная аудитория на Spotify превышает четыре миллиона слушателей. Кроме того, правоохранители задержали бизнесменов, музыкантов и моделей.

Ранее в Стамбуле были задержаны 22 известные персоны. Среди них, помимо указанных, были актриса из сериала "Великолепный век" Берен Саат и "Мисс Турция" Айше Хатун Онал.

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