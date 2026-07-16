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16 июля, 10:12

Город

Овощи-великаны появились на "Городской ферме" на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

На "Городской ферме" на ВДНХ появились овощи-великаны, которые поборются за звание рекордсменов в финале чемпионата "Битва гигантов – 2026" 12 сентября. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Тыквы, арбузы, морковь, свеклу, лук и другие овощи рекордных размеров выращивают под руководством агрономов и участников биологического кружка "Школа юного исследователя" школы № 1852.

Например, тыквы набирают вес со скоростью 7–8 килограммов в день. Одна из них уже достигла отметки в 170 килограммов, при этом планируется побить рекорд Москвы в 400 килограммов.

В свою очередь, стебли кукурузы "куско" достигают трех метров, а подсолнух уже достиг 5,5 метра и побил рекорд России. Арбузы пока весят около 10 килограммов, но могут набрать до 60.

Ранее россиянам рассказали, как вырастить огурцы без горечи. Главной причиной появления горечи является стресс из-за температурных перепадов. Чтобы избежать этого, огурцы лучше всего выращивать в теплице либо закрывать их пленкой на ночь при похолодании. Также стоит привлекать насекомых-опылителей.

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