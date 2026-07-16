На юго-востоке Москвы построят дом по программе реновации с подземным паркингом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На юго-востоке столицы построят дом с подземным паркингом в рамках программы реновации. Соответствующее разрешение оформил Комитет государственного строительного надзора города Москвы, сообщил председатель ведомства Антон Слободчиков.

Дом возведут в районе Люблино по адресу Ставропольская улица, земельный участок № 7а.

"Под жилье в новостройке отведут 45,6 тысячи квадратных метров. На первом этаже обустроят входы в подъезды и вестибюли с колясочными, комнатами для консьержа, а также помещениями общественного назначения", – рассказал Слободчиков.

В зданиях установят 24 лифта грузоподъемностью 400 и 1 000 килограммов с функциями перевозки пожарных подразделений и обеспечения доступности для маломобильных граждан.

При наружной отделке дома используют навесную систему с воздушным зазором и трехслойные железобетонные панели с облицовкой из резаного кирпича. Фасады выполнят в теплой натуральной гамме – от светлых кремовых и бежевых оттенков до насыщенных терракотовых и коричневато-красных тонов.

В рамках реализации программы реновации жилые помещения будут сдаваться с полной чистовой отделкой, включая монтаж сантехнического оборудования и систем освещения. Проект также предусматривает комплексное благоустройство прилегающей территории с проведением озеленительных работ. На кровле подземного паркинга будут обустроены зоны отдыха и современные площадки для занятий спортом и детских игр.

Председатель ведомства уточнил, что "Контроль Москвы" будет сопровождать реализацию проекта от подготовительного этапа до приемки. Программу проверок составят после того, как застройщик подаст в Комитет государственного строительного надзора города Москвы извещение о начале строительно-монтажных работ.

Ранее сообщалось, что в ЮВАО расселили 194 старых дома с начала программы реновации. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что демонтируют дома старого фонда с помощью умного сноса. А на их местах возводят ЖК с соответствующе инфраструктурой. При этом снос осуществляется без вреда для окружающей среды.

Квартиры домов по реновации имеют улучшенную планировку. В помещениях создают просторные коридоры и кухни. Кроме того, здания строят по спецпроектам с учетом современных технологий.

Ефимов добавил, что на юго-востоке Москвы должно быть расселено 818 старых домов. В новые квартиры переедут свыше 164 тысяч человек.

