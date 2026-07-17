В США пригрозили Канаде санкциями из-за лесных пожаров

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Американский сенатор-республиканец Берни Морено планирует внести законопроект о введении санкций против Канады из-за лесных пожаров, дым от которых ухудшает качество воздуха в США. Об этом он написал в соцсети X.

По его мнению, Оттава и конкретные канадские чиновники несут прямую ответственность за происходящее с пожарами. Он назвал это "злодеянием" и пообещал внести документ о санкциях уже на следующей неделе.

В офисе сенатора пояснили, что правительство Канады не выделило достаточно средств на профилактические меры. В частности, претензии касаются отсутствия должного прореживания лесов, отказа от контролируемых выжиганий для снижения объема горючих материалов, а также слабой борьбы с поджогами.

Ранее мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани предупредил о серьезной угрозе жизни горожан из-за жары и смога от лесных пожаров в Канаде.

По его словам, Нью-Йорк продолжает окутывать смог от природных пожаров в соседней стране. Сочетание опасной жары и вредного для здоровья воздуха представляет серьезную угрозу здоровью жителей.