США могут ввести санкции против трех банков РФ и запретить импорт урана

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Новый санкционный законопроект США нацелен на полную финансовую изоляцию системообразующих российских банков. Документ требует от американского президента ввести тотальный запрет на операции со Сбербанком, ВТБ и Газпромбанком, а также ввести санкции против Банка России, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.

Инициатива блокирует для этих кредитных организаций любой доступ к финансовой системе США. Американским физическим и юридическим лицам запретят открывать и обслуживать корсчета для российских гигантов. В пакет ограничений также входят блокировка находящихся под юрисдикцией США активов и запрет на предоставление кредитов.

Однако в тексте присутствует оговорка, позволяющая Минфину США не наказывать иностранные банки, проводящие крупные операции с подсанкционными структурами, если давление на них будет противоречить национальным интересам Соединенных Штатов.

Ранее Великобритания объявила о новых санкциях против сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России, которых подозревают в причастности к кибератакам на Лондон.

Ограничения также затронули экспертов военно-аналитического центра "Рыбарь". В целом Соединенное Королевство увеличило антироссийский санкционный перечень на 10 позиций и добавило 14 новых фамилий в список, связанный с кибербезопасностью.