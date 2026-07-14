Трамп заявил, что скоро примет решение по законопроекту Грэма о санкциях против РФ

Фото: whitehouse.gov

Решение по новому санкционному законопроекту против России, инициированному покойным сенатором Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), будет принято в ближайшее время. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.

Он подчеркнул, что документ находится в стадии активного обсуждения. Законопроект предусматривает введение пошлин в размере 500% для стран-импортеров российских нефти и газа.

Ранее, 12 июля, офис Грэма сообщил о смерти 71-летнего сенатора от осложнений сердечно-сосудистого заболевания. При этом представители политика добавили, что свидетельство о его смерти подготовят позднее.

Незадолго до своей кончины сенатор, известный своей жесткой позицией по России, Ирану и Китаю, говорил, что не может умереть, не добившись принятия закона о санкциях против РФ.