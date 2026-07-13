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13 июля, 15:12

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Axios: Грэм перед смертью пошутил, что не умрет до введения санкций против РФ

Грэм перед смертью пошутил, что не умрет до введения санкций против РФ – СМИ

Фото: ТАСС/AP Photo/Ohad Zwigenberg (Линдси Грэм включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) незадолго до смерти пошутил о санкциях против России. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Axios.

"Я не могу сейчас умереть. Мне все еще надо ввести санкции против России, разобраться с Ираном и добиться нормализации между Израилем и Ираном", – сказал Грэм после того, как ему посоветовали обратиться за медпомощью из-за жалоб на самочувствие.

Журналисты утверждают, что сенатор умер спустя несколько часов после этого разговора.

Причиной смерти Грэма стали осложнения сердечно-сосудистого заболевания. Сенатору-республиканцу был 71 год. Он известен тем, что неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Также его воинственная риторика была направлена против Ирана и Китая.

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