Колледж "Царицыно" расширил партнерство с IT-компаниями столицы

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно" расширяет партнерство с IT‑компаниями. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент образования и науки Москвы.

За учебный год колледж заключил соглашения более чем с 30 новыми партнерами-работодателями в данной сфере.

"Студенты отрабатывают прикладные навыки, погружаются в актуальные отраслевые технологии и знакомятся с реальными требованиями работодателей <…> В этом учебном году 1,5 тысячи наших студентов прошли практику в IT-компаниях, а 300 ребят получили предложения о трудоустройстве", – сказала директор колледжа "Царицыно" Наталья Седова.

По ее словам, учреждение сотрудничает почти с 150 компаниями.

Например, один из ключевых партнеров колледжа – компания "Код безопасности". Ее сотрудники участвуют в обновлении учебных программ, оценке квалификации выпускников, проводят мастер‑классы и профориентационные экскурсии. Также компания принимает студентов на практику и на постоянную работу.

Кроме того, студенты прошли производственную практику в компании "ВР Концепт". Это разработчик 3D‑движка и многопользовательской VR‑платформы, включенной в реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Студенты в том числе занимались разработкой приложений и модулей для VR‑симуляторов.

Как рассказала студентка второго курса Евдокия Быкова, на практике она занималась разработкой интерактивных VR‑приложений, работала как программист. Помимо этого, она освоила создание 3D‑моделей и их анимацию.

Студенты успешно применяют полученные навыки в городских проектах, в частности всероссийском конкурсе "Блокада. Выбираю жизнь". С помощью VR‑технологий ребята воссоздали сцены жизни блокадного Ленинграда.

Студенты колледжа также успешно выступили на хакатоне "Цифровые миры: VR-созидатели – 2026". В соревновании приняли участие 120 команд из более чем 20 регионов России. Ученики завоевали серебряные медали.

Этим летом в колледже "Царицыно" открылся набор на новые направления – разработка и управление ПО и техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем. В их создании участвовали эксперты компании "Киберпротект".

Важным элементом сотрудничества станет переподготовка преподавателей колледжа по профильным направлениям.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что до 2028 года обновят пять учебных корпусов Московского технологического колледжа имени И. А. Лихачева и колледжа "Царицыно". В зданиях отремонтируют фасады, кровлю и инженерные системы, оборудуют современные учебные кабинеты.

Например, в "Царицыно" появятся площадки для проектной и командной работы, проведения хакатонов, кабинеты инженерной и компьютерной графики. На территории оборудуют спортивные площадки, амфитеатр и зоны отдыха.