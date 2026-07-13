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13 июля, 16:19

Общество

Грета Тунберг вместе с 40 активистами приклеила себя к земле в Берлине

Фото: Getty Image/Picture-Alliance/Philipp von Ditfurth

Шведская экоактивистка Грета Тунберг вместе с группой единомышленников приклеила себя к земле в центре Берлина. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на местную полицию.

Активисты в рамках протеста приклеили себя к земле перед бюро оборонного концерна Rheinmetall на площади Паризер-плац. По данным правоохранителей, в общей сложности сделали это около 40 человек.

Для ликвидации затора на место прибыли порядка 70 полицейских, которые аккуратно отлепляют протестующих от асфальта и постепенно освобождают проход.

Местные СМИ выяснили, что организатором мероприятия выступила группа Peacefully against Genocide. Акция направлена против деятельности Rheinmetall, а также против применения немецкого оружия в зонах мировых конфликтов.

В сентябре 2024 года Тунберг была задержана на антиизраильской акции в Копенгагене. Она вместе со "Студентами против оккупации" заняла здание музея Копенгагенского университета. По данным СМИ, активисты требовали прекращения сотрудничества учреждения с израильскими университетами.

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