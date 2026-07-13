Вывеска саммита "коалиции желающих" упала после прибытия Зеленского

Фото: AP Photo/POOL/Teresa Suares

Стойка с вывеской саммита "коалиции желающих" упала, когда на мероприятие приехал украинский президент Владимир Зеленский. Это видно на кадрах с трансляции церемонии встречи участников с лидером Франции Эммануэлем Макроном, которую вел Елисейский дворец.

Баннер был установлен непосредственно перед прибытием Зеленского. Когда глава киевского режима вышел из машины и участники встречи начали собираться для совместного фото, стойка рухнула. Ее быстро поставили на место, но спустя некоторое время все же решили убрать.

Саммит, в котором принимают участие главы государств и правительств стран – участниц коалиции, началась в Париже в понедельник, 13 июля. При этом лидеры девяти европейских стран и Украина уже приняли совместное заявление о создании объединения для противодействия ударам баллистическими ракетами.

В документе сказано, что государства пошли на этот шаг, так как "осознают растущую угрозу, исходящую от баллистических ракет", и важность обороны для безопасности Европы. При этом подчеркивается, что роль новой коалиции является исключительно оборонительной.

