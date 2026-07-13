Ограничения на полеты сняли в аэропорту Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Временные ограничения на полеты сняли в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Авиагавань выпускала и принимала рейсы по согласованию с уполномоченными органами. Такое решение было принято для обеспечения безопасности полетов.

Теперь аэропорт вновь работает в штатном режиме.

Ограничения ввели в связи с атаками украинских беспилотников на Москву. В ночь на 13 июля в сторону Московского региона летело более 350 вражеских дронов.