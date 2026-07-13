13 июля, 21:18Транспорт
Ограничения на полеты сняли в аэропорту Домодедово
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
Временные ограничения на полеты сняли в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Авиагавань выпускала и принимала рейсы по согласованию с уполномоченными органами. Такое решение было принято для обеспечения безопасности полетов.
Теперь аэропорт вновь работает в штатном режиме.
Ограничения ввели в связи с атаками украинских беспилотников на Москву. В ночь на 13 июля в сторону Московского региона летело более 350 вражеских дронов.