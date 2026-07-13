13 июля, 04:38Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО уничтожили пять БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО уничтожили еще 5 БПЛА, летевших на Москву в ночь на понедельник, 13 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Мэр добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.
Всего в ночь на 13 июля силы ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву. Соответствующие данные привел Собянин.
Аэропорт Внуково на фоне инцидента перешел на обслуживание рейсов по согласованию с ответственными ведомствами. В Росавиации пояснили, что такие ограничения необходимы для безопасности полетов.