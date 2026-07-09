Подолог Красюк: гель-лаки и наращивание ногтей грозят детям псориазом

ГОСТ, который не рекомендует выполнять обрезной маникюр, педикюр и наращивание ногтей детям до 14 лет, вступит в силу с 1 декабря 2026 года. Оправданы ли подобные меры, разбиралась Москва 24.

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Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу в России с 1 декабря 2026 года. Согласно утвержденному Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии документу, клиентам младше 14 лет запрещены обрезной маникюр и педикюр, а также наращивание ногтей и использование стойких полимерных покрытий, включая гель-лак.

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход, исключающий травмирующие процедуры и применение режущих инструментов.

Стандарт также вводит возрастные правила посещения салонов: в частности, детям младше 10 лет разрешается оказывать услуги только при родителях или законных представителях. Для подростков старше 14 лет отдельных ограничений не устанавливается, однако итоговое решение останется за салоном и родителями. Новый стандарт распространяется на салоны красоты, индивидуальных предпринимателей и самозанятых мастеров.

Ранее врач-хирург Василина Лесовик в беседе с Москвой 24 предупредила, что некачественный маникюр может обернуться серьезными осложнениями, вплоть до потери пальца. По ее словам, одним из распространенных последствий является кожная панариция – нагноение в месте пореза. Время восстановления может составлять от недели до месяца, особенно у людей с сахарным диабетом, ревматоидным артритом или принимающих стероидные препараты, отметила эксперт.

Кроме того, юрист Илья Русяев напомнил, что клиент вправе не платить за маникюр, если он выполнен некачественно. Такие нормы закреплены в законе "О защите прав потребителей".

Опасения обоснованы?

Основатель и президент сети салонов красоты Игорь Стоянов в разговоре с Москвой 24 обратил внимание, что ГОСТы носят не запретительный, а рекомендательный характер. При этом сам стандарт он охарактеризовал как чрезмерный.

"Моей младшей дочери 12 лет, она фигуристка, профессиональная спортсменка. Мы вынуждены прибегать к услугам специалистов, потому что родитель иногда просто не имеет нужных знаний и навыков в вопросах ногтей", – рассказал он.

Кроме того, девочки все равно будут делать маникюр и прибегать к гель-лакам, наращиванию и типсам. Много информации о технологиях есть в интернете, а материалы можно свободно купить, объяснил эксперт.





Игорь Стоянов основатель и президент сети салонов красоты В стандартах есть здравое зерно, детям полезны не все процедуры. Но это родительская ответственность – не делать несовершеннолетним гель-лак, не портить молодую ногтевую пластину. Это ответственность не салонов красоты.

По его словам, вопрос сервиса и профессионализма мастера – предупредить родителей, что ребенку до 14 лет можно сделать только гигиеническую обработку, просто подстричь ногти и при необходимости – минимальный маникюр.

"Родители стригут ногти детям после ванны, а это больший риск нанести вред, если криво подрезать, что-то порезать. Этого не будет, если прибегнуть к услугам профессионала", – заключил Стоянов.

Базовая ошибка, которую совершают многие родители и работники салонов при отсутствии опыта, – слишком короткое подстригание ногтей у детей, рассказала Москве 24 врач-подолог Татьяна Красюк. По ее словам, если делать это постоянно, дистальный валик на пальце начинает развиваться вверх, и ногти окажутся эстетически некрасивыми. Им сложно отрастать, потому что свободный край может вонзиться в него, и тогда появляется риск образования вросшего ногтя.

"Однако основная проблема не в длине, а в маникюре как полноценной процедуре, которая включает удаление кутикулы. Делать это детям и подросткам категорически запрещено", – подчеркнула эксперт.





Татьяна Красюк врач-подолог Кутикула выполняет защитную функцию – это один из природных барьеров, который ограждает ростковую зону ногтя от инфекции. Когда она полностью или частично удаляется, возможно преотрывание ее основания от ногтевой пластины, что становится входными воротами для инфекции. Даже если она не развивается, есть риск повредить ростковую зону ногтя – ту самую белесую лунку у основания.

Неумелое давление в этой области может привести к образованию глубоких поперечных борозд на всю жизнь, что считается эстетическим нарушением, отметила Красюк.

"Что касается боковых валиков – у взрослых они часто огрубевают из-за физической работы или бытовых нагрузок, даже от постоянного приготовления пищи. Но у детей кожа тонкая, и боковые валики, как правило, не становятся таковыми. Я не представляю, какую работу должен выполнять ребенок, чтобы у него появилась необходимость их вычищать. Поэтому теряется сам смысл полноценной маникюрной процедуры для ребенка", – уточнила врач.

Если же у несовершеннолетнего задирается кожа или появляются заусенцы, их необходимо аккуратно удалять. При этом важно понять причину, почему так происходит, обратила внимание специалист.

"Это уже вопрос более глубокий, возможно, медицинский – психологические моменты, недостаток витаминов, а может, ребенок просто играл в песке и зацепился. Если родитель не может сам аккуратно и стерильно удалить заусенец, можно обратиться в салон, где предполагается стерильный инструмент. Но это не будет полноценным маникюром", – добавила подолог.

Гель-лак и наращивание также не рекомендованы детям. Если у человека есть аллергическая предрасположенность, рано или поздно покрытие приведет к серьезным изменениям пластины – отслойке от ногтевого ложа, вплоть до развития псориаза. У детей это может развиваться значительно быстрее, сообщила эксперт.

"Поэтому я бы не рекомендовала им покрывать ногти гель-лаком или делать моделирование. Кроме того, химические вещества проникают сквозь ногтевую пластину в кровоток, что тоже может иметь отсроченные последствия", – уточнила Красюк.

По ее словам, детям до 10–11 лет в принципе не нужны длинные ногти. Они отрастают быстро, и их нужно подстригать каждую неделю, так как нет смысла создавать свободный край. К тому же дети еще не способны соблюдать гигиену на уровне взрослых: под ногтями забивается грязь, что негигиенично и может привести к инфицированию.

"В 13–14 лет на тонких руках длинные ногти смотрятся красиво. Но кожа и ногти в этом возрасте еще несовершенны, и из-за некачественных процедур можно нанести непоправимый вред на всю жизнь: в частности, шрамы и деформацию ногтя", – обратила внимание врач.

Также существует риск травматизации: у детей и подростков больше шансов случайно зацепиться и вырвать ноготь, особенно с моделированием. Движения несовершеннолетних более резкие, необдуманные и непредсказуемые, чем у взрослых, заключила Красюк.

