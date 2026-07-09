Подолог Красюк: гель-лаки и наращивание ногтей грозят детям псориазом

ГОСТ, который не рекомендует выполнять обрезной маникюр, педикюр и наращивание ногтей детям до 14 лет, вступит в силу с 1 декабря 2026 года. Оправданы ли подобные меры, разбиралась Москва 24.
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Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу в России с 1 декабря 2026 года. Согласно утвержденному Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии документу, клиентам младше 14 лет запрещены обрезной маникюр и педикюр, а также наращивание ногтей и использование стойких полимерных покрытий, включая гель-лак.
При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход, исключающий травмирующие процедуры и применение режущих инструментов.
Стандарт также вводит возрастные правила посещения салонов: в частности, детям младше 10 лет разрешается оказывать услуги только при родителях или законных представителях. Для подростков старше 14 лет отдельных ограничений не устанавливается, однако итоговое решение останется за салоном и родителями. Новый стандарт распространяется на салоны красоты, индивидуальных предпринимателей и самозанятых мастеров.
Ранее врач-хирург Василина Лесовик в беседе с Москвой 24 предупредила, что некачественный маникюр может обернуться серьезными осложнениями, вплоть до потери пальца. По ее словам, одним из распространенных последствий является кожная панариция – нагноение в месте пореза. Время восстановления может составлять от недели до месяца, особенно у людей с сахарным диабетом, ревматоидным артритом или принимающих стероидные препараты, отметила эксперт.
Кроме того, юрист Илья Русяев напомнил, что клиент вправе не платить за маникюр, если он выполнен некачественно. Такие нормы закреплены в законе "О защите прав потребителей".
Опасения обоснованы?
Основатель и президент сети салонов красоты Игорь Стоянов в разговоре с Москвой 24 обратил внимание, что ГОСТы носят не запретительный, а рекомендательный характер. При этом сам стандарт он охарактеризовал как чрезмерный.
"Моей младшей дочери 12 лет, она фигуристка, профессиональная спортсменка. Мы вынуждены прибегать к услугам специалистов, потому что родитель иногда просто не имеет нужных знаний и навыков в вопросах ногтей", – рассказал он.
Кроме того, девочки все равно будут делать маникюр и прибегать к гель-лакам, наращиванию и типсам. Много информации о технологиях есть в интернете, а материалы можно свободно купить, объяснил эксперт.
По его словам, вопрос сервиса и профессионализма мастера – предупредить родителей, что ребенку до 14 лет можно сделать только гигиеническую обработку, просто подстричь ногти и при необходимости – минимальный маникюр.
"Родители стригут ногти детям после ванны, а это больший риск нанести вред, если криво подрезать, что-то порезать. Этого не будет, если прибегнуть к услугам профессионала", – заключил Стоянов.
Базовая ошибка, которую совершают многие родители и работники салонов при отсутствии опыта, – слишком короткое подстригание ногтей у детей, рассказала Москве 24 врач-подолог Татьяна Красюк. По ее словам, если делать это постоянно, дистальный валик на пальце начинает развиваться вверх, и ногти окажутся эстетически некрасивыми. Им сложно отрастать, потому что свободный край может вонзиться в него, и тогда появляется риск образования вросшего ногтя.
"Однако основная проблема не в длине, а в маникюре как полноценной процедуре, которая включает удаление кутикулы. Делать это детям и подросткам категорически запрещено", – подчеркнула эксперт.
Неумелое давление в этой области может привести к образованию глубоких поперечных борозд на всю жизнь, что считается эстетическим нарушением, отметила Красюк.
"Что касается боковых валиков – у взрослых они часто огрубевают из-за физической работы или бытовых нагрузок, даже от постоянного приготовления пищи. Но у детей кожа тонкая, и боковые валики, как правило, не становятся таковыми. Я не представляю, какую работу должен выполнять ребенок, чтобы у него появилась необходимость их вычищать. Поэтому теряется сам смысл полноценной маникюрной процедуры для ребенка", – уточнила врач.
Если же у несовершеннолетнего задирается кожа или появляются заусенцы, их необходимо аккуратно удалять. При этом важно понять причину, почему так происходит, обратила внимание специалист.
"Это уже вопрос более глубокий, возможно, медицинский – психологические моменты, недостаток витаминов, а может, ребенок просто играл в песке и зацепился. Если родитель не может сам аккуратно и стерильно удалить заусенец, можно обратиться в салон, где предполагается стерильный инструмент. Но это не будет полноценным маникюром", – добавила подолог.
Гель-лак и наращивание также не рекомендованы детям. Если у человека есть аллергическая предрасположенность, рано или поздно покрытие приведет к серьезным изменениям пластины – отслойке от ногтевого ложа, вплоть до развития псориаза. У детей это может развиваться значительно быстрее, сообщила эксперт.
"Поэтому я бы не рекомендовала им покрывать ногти гель-лаком или делать моделирование. Кроме того, химические вещества проникают сквозь ногтевую пластину в кровоток, что тоже может иметь отсроченные последствия", – уточнила Красюк.
По ее словам, детям до 10–11 лет в принципе не нужны длинные ногти. Они отрастают быстро, и их нужно подстригать каждую неделю, так как нет смысла создавать свободный край. К тому же дети еще не способны соблюдать гигиену на уровне взрослых: под ногтями забивается грязь, что негигиенично и может привести к инфицированию.
"В 13–14 лет на тонких руках длинные ногти смотрятся красиво. Но кожа и ногти в этом возрасте еще несовершенны, и из-за некачественных процедур можно нанести непоправимый вред на всю жизнь: в частности, шрамы и деформацию ногтя", – обратила внимание врач.
Также существует риск травматизации: у детей и подростков больше шансов случайно зацепиться и вырвать ноготь, особенно с моделированием. Движения несовершеннолетних более резкие, необдуманные и непредсказуемые, чем у взрослых, заключила Красюк.