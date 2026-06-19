Хирург Лесовик: некачественный маникюр может обернуться потерей пальца

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Некачественный маникюр может привести к потере пальца, предупредила врач-хирург Василина Лесовик в беседе с Москвой 24.

По словам эксперта, люди довольно часто обращаются к хирургам из-за проблем, вызванных некачественными услугами по уходу за ногтями. Одним из распространенных осложнений является кожная панариция – нагноение в месте пореза.

О недавнем подобном случае сообщило издание SHOT ПРОВЕРКА в своем канале в МАХ. Жительница Москвы обратилась в гнойную хирургию после маникюра в салоне, в ходе которого ей повредили палец.

Со слов девушки, на процедуру она пришла 3 июня. Во время мероприятия мастер травмировала ей кожу, а через несколько дней палец сильно опух и начал пульсировать, у москвички поднялась температура. Пострадавшая сразу обратилась в больницу, где ей обработали рану и назначили антибиотики. В результате суммарно она потратила около 2,5 тысячи рублей на лечение, что примерно соответствует стоимости маникюра.

Клиентка потребовала от салона возврата денег за процедуру и компенсации расходов на лечение. Однако сначала ей предложили вернуть только стоимость маникюра при условии подписания документа об отсутствии претензий. Позже салон согласился вернуть деньги без дополнительных требований, но девушка отказалась и обратилась с жалобой в Роспотребнадзор.

При несвоевременном обращении за медпомощью инфекция может распространиться глубже, поражая костную ткань, предупредила врач. Однако необходимость в ампутации, по ее словам, появляется только в крайних случаях.

Она рекомендовала незамедлительно записываться к хирургу при появлении нагноения в области маникюра. Специалист проведет осмотр и окажет помощь, а при необходимости назначит стационарное лечение.

"В 90% случаев гнойного воспаления требуется вскрытие очага, удаление содержимого и последующая перевязка – это стандартная процедура, после которой рана заживает", – пояснила эксперт.

Тем не менее время восстановления может варьироваться от недели до месяца в зависимости от различных факторов. Например, у людей с сахарным диабетом риск нагноения выше, а сами раны заживают хуже. Дольше восстанавливаются также страдающие ревматоидным артритом, красной волчанкой или склеродермией и те, кто принимает стероидные препараты.

Ранее юрист Илья Русяев напомнил, что клиент вправе не платить за маникюр, если он сделан некачественно. По его словам, маникюр является бытовой услугой и на него распространяются нормы закона "О защите прав потребителей". Согласно статье 29, можно отказаться от оплаты выполненной работы при обнаружении недостатков либо потребовать их безвозмездного устранения.