Силы ПВО за день сбили 200 дронов ВСУ над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО ликвидировали 200 украинских беспилотников за день над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Вражеские дроны сбиты в том числе над Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Брянской, Рязанской и Орловской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Башкортостаном, Татарстаном, а также над акваторией Черного моря.

Ранее ВСУ беспилотниками атаковали больницу в Донецке. В результате удара погибла женщина. Еще две пациентки получили ранения.

Возбуждено уголовное дело о теракте. Следственный комитет России проведет расследование обстоятельств случившегося и установит причастных к преступлению.

