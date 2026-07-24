В Твери здание логистического центра загорелось после отражения атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Административное здание логистического центра загорелось прошедшей ночью в Твери в результате отражения атаки беспилотника. Об этом сообщил в мессенджере MAX губернатор Тверской области Виталий Королев.

Здание располагается в поселке Элеватор, который находится в черте города. Пожарные регионального управления МЧС потушили огонь. Оперативные службы работают на месте ЧП. По словам Королева, никто не пострадал.

"Проводятся мероприятия для дальнейшего обеспечения безопасности объекта", – добавил он.

Ранее атаки на логистические центры Wildberries были совершены в ряде регионов России. В частности, в ночь на 18 июля под ударами оказались склады в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области.

В результате случившегося в первом городе погиб 1 человек, 57 человек пострадали. Жертвами удара во втором месте стали 7 человек, еще 25 получили ранения.

Кроме того, в ночь на 22 июля под ударами оказались логистические центры Wildberries в Невинномысске Ставропольского края и в Краснодаре. В первом случае пять человек пострадали. В Краснодаре погибла девушка, еще десять человек получили ранения.

Также 24 июля приостановили работу логистических центров Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки БПЛА на Ленинградскую область. Речь идет о точках в Шушарах и Утиной Заводи. В этот раз на объектах компании в регионе никто не пострадал.