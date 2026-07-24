Часть площадей и товаров после атаки на склады WB в Петербурге и Симферополе сохранилась

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Часть площадей и товаров после атаки на склады в Шушарах, Уткиной Заводи и Симферополе удалось сохранить. Об этом рассказала основатель Wildberries, глава компании Wildberries и Russ (RWB) Татьяна Ким в своем телеграм-канале.

"На всех наших складах была проведена оперативная эвакуация. Мы уделяем большое внимание безопасности", – подчеркнула Ким.

По ее словам, по предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас профильные службы совместно с компанией устраняют последствия атак.

В настоящее время компания перераспределяет товары по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров.

В ночь на 24 июля атаке ВСУ подверглась Ленинградская область. По объектам гражданской инфраструктуры было выпущено 59 вражеских беспилотников. Дроны удалось сбить, однако из-за падения фрагментов аппаратов разрушения были зафиксированы в районе Московского шоссе.

Кроме того, упавшие обломки БПЛА спровоцировали возгорание на складском помещении Wildberries в деревне Новосаратовке. Помимо этого, пострадала птицефабрика "Северная" в поселке Синявино Кировского района.

В RWB уточнили, что все сотрудники были заблаговременно эвакуированы. Организация также объявила о приостановке работы двух логистических центров в Шушарах и Уткиной Заводи на территории Петербурга.

По факту атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. Сейчас следователи и криминалисты работают на местах ЧП.