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24 июля, 10:29

Транспорт

Курсирующие в центре Москвы трамваи закончат работу раньше в ночь на 25 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Трамваи, курсирующие в центре Москвы, закончат работу раньше обычного в ночь с 24 на 25 июля. Об этом предупредила пресс-служба Дептранса.

В частности, последний рейс маршрута Т1 отправится от метро "Университет" до Метрогородка в 22:10. После 22:20 вагоны будут ходить только до метро "Чистые пруды", а с 23:00 – до метро "Пролетарская".

Трамвай Т2 в последний раз проследует от МЦД Новогиреево через центр в 23:50. После этого маршрут изменится: вагоны пойдут через метро "Площадь Ильича" и "Пролетарская".

В Дептрансе посоветовали пассажирам обращать внимание на конечную остановку, указанную на табло, и по возможности пользоваться метро. Изменения вводятся на время обрезки деревьев для обеспечения безопасности движения трамваев.

Между тем музей транспорта Москвы закончил реконструкцию трамвая МТВ-82 1947 года выпуска. Это единственный воссозданный экземпляр модели, выпущенной в количестве 25 штук. Увидеть уникальный экспонат все желающие смогут после открытия экспозиции в гараже Мельникова на Новорязанской улице.

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