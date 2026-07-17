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17 июля, 09:37

Транспорт

Все трамваи в Москве получили систему климат-контроля

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Трамвайный парк Москвы на 100% обеспечен низкопольными вагонами нового поколения с климат-контролем, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Таким образом, современными вагонами обеспечены все 36 городских маршрутов. Система климат-контроля в автоматическом режиме регулирует оптимальную температуру в салоне в любую погоду – в жару включается охлаждение, а в холод поддерживается тепло.

Кроме того, трамваи российского производства оснащены USB-разъемами для зарядки телефонов, информационными экранами, местами для маломобильных пассажиров, площадками для колясок и велосипедов.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в Москве завершили многолетний проект обновления трамвайного парка. Теперь на городских маршрутах курсируют более 600 трамваев нового поколения. В целом с 2017 года на линии вышли 464 трехсекционных "Витязей-Москва" и 140 односекционных вагонов "Львенок-Москва".

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