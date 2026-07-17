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17 июля, 12:26

Мэр Москвы

Собянин: во всех округах Москвы появятся спортивные площадки нового формата

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Спортивные площадки нового формата появятся во всех округах Москвы, заявил Сергей Собянин в MAX.

Всего в столице появится 128 площадок, которыми можно полноценно пользоваться в любое время года. По словам градоначальника, зимой это будут катки с теплыми раздевалками, а летом – пространства для волейбола, баскетбола и других командных игр.

"Сейчас ведем работы по 23 адресам. 11 таких спортплощадок уже открыли", – отметил Собянин.

Одна из них находится в парке у Святого озера в Косино-Ухтомском районе. Ее возвели на месте устаревшей спортивной зоны. Теперь здесь появился многофункциональный павильон с раздевалками, кафе с летней верандой, медицинским постом, комнатой охраны и трибунами.

"Каждую неделю новую спортплощадку посещают свыше 2 тысяч жителей", – добавил мэр.

Собянин напомнил, что за последние годы власти активно обновляют социальную инфраструктуру района. Жителям стали доступны модернизированные поликлиники, новые спортобъекты, парк, зоны отдыха, дорожные развязки.

В 2026 году на Салтыковской улице появится новая школа с детсадом, будут обновлены спортивные комплексы "Альбатрос", "Гелиос" и "Косино", возведут спортивную базу с физкультурно-оздоровительным комплексом.

"Также развиваем индустриальный парк "Руднево", который всего за несколько лет из депрессивной территории превратился в один из главных центров новой московской промышленности", – резюмировал мэр.

Ранее Собянин рассказывал, что в 2025 году в Москве было благоустроено свыше 800 спортивных площадок. За минувший год удалось обустроить порядка 50 футбольных полей, более 10 площадок для стритбола, около 140 зон для настольного тенниса, а также свыше 100 многофункциональных площадок для различных видов спорта и еще примерно 10 скейт-парков.

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