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17 июля, 12:33

Политика

Суд оштрафовал политика Надеждина на 1 тыс руб за показ экстремистской символики

Фото: ТАСС/AP/Pavel Bednyakov (Борис Надеждин признан в РФ иноагентом)

Долгопрудненский городской суд Подмосковья оштрафовал политика Бориса Надеждина (признан в России иноагентом) на 1 тысячу рублей за демонстрацию экстремистской символики. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Надеждин признан виновным по статье "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций". В ходе заседания судья зачитал материалы полиции, в которых говорилось, что "в свободном доступе была выявлена публикация с изображением лидера некоммерческих организаций", где усматривались признаки правонарушения.

Как пояснила адвокат Наталия Тихонова, полиция обнаружила в телеграм-канале Надеждина пост от 8 ноября 2023 года со ссылкой на стрим. В этом стриме было изображение Алексея Навального, включенного в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

При этом заседание было прервано вызовом бригады скорой медицинской помощи. Тихонова утверждала, что самочувствие политика ухудшилось из-за "психологического и эмоционального давления" в ходе процесса.

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