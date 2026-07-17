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17 июля, 19:38

Политика

Судимые могут получить больше возможностей для заключения контракта с ВС России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, который расширяет возможности заключения контракта с Вооруженными силами России для людей с судимостью. Об этом говорится в базе данных нижней палаты парламента.

Кабмин, в частности, предлагает внести изменения в статью 34 закона "О воинской обязанности и военной службе". Речь идет об исключении ряда оснований, которые мешают поступлению на контрактную службу.

Если проект одобрят, то контракт смогут заключать люди, которые были судимы за контрабанду культурных ценностей в крупном размере или стратегически важных товаров, животных и растений, занесенных в Красную книгу России. Кроме того, это коснется и тех, кто получил срок за контрабанду наркотиков.

Ранее Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдворять из страны иностранцев и людей без гражданства, которые принимали участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ. В данном случае имеются в виду те, кто служил и служит по контракту.

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