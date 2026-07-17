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17 июля, 21:01

Происшествия

Пожар на складе в Серпухове локализован на площади 1,2 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

Пожар в ангаре с текстилем в подмосковном Серпухове локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

К тушению привлечены 32 человека и 11 единиц техники. Персонал предприятия эвакуировался до прибытия пожарных.

О возгорании на складе в Серпухове стало известно вечером 17 июля. Площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров.

Выяснение всех обстоятельств произошедшего находится под контролем прокуратуры Московской области. Причины возгорания специалисты назовут уже после проведения пожарно-технической экспертизы. Информация о пострадавших пока не поступала.

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