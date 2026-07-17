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17 июля, 13:33

Происшествия

На территории Artplay в центре Москвы загорелась кровля здания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На территории центра Artplay в Москве произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС.

Возгорание возникло под кровлей двухэтажного здания старой постройки по адресу Нижняя Сыромятническая, 10, строение 10.

В столичном главке МЧС уточнили, что под кровлей происходило тление. Возгорание оперативно локализовали.

В пресс-службе Artplay подтвердили, что в 12:00 локальное возгорание обнаружили на крыше одного из строений, входящих в состав кластера. Его площадь не превышала несколько квадратных метров.

"После срабатывания пожарной сигнализации на место оперативно прибыли экстренные службы и ликвидировали очаг горения. Мы благодарны МЧС за быструю реакцию. К сожалению, в ходе тушения от потока воды заметно пострадала кровля здания, в ближайшее время она будет оперативно восстановлена", – добавили представители кластера.

Ранее в промзоне Бронниц на Производственном проезде загорелись два бензовоза и две "Газели". Площадь пожара достигала 5 тысяч квадратных метров, огонь угрожал административному зданию. Пострадавших нет, повреждена техника.

В тушении участвовали 60 человек. Прокуратура проводит проверку, предварительно пожар произошел из-за короткого замыкания в одном из автомобилей.

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