Бывший советник экс-замглавы Минприроды Бесшапов арестован за мошенничество

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Мещанский суд Москвы заключил под стражу на два месяца бывшего советника экс-замглавы Минприроды России Павла Бесшапова по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС рассказал участник процесса.

В середине мая его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Тогда же Тверской суд заочно вынес решение об аресте бывшего замглавы Минприроды Дениса Буцаева по делу об особо крупном мошенничестве. Он будет отправлен в СИЗО на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции.

Кроме того, он объявлен в международный розыск. Бывший чиновник покинул РФ 18 апреля.