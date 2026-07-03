Бывшего главу Росавиации Нерадько задержали по делу о мошенничестве

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Правоохранительные органы задержали экс-главу Росавиации Александра Нерадько по делу о мошенничестве. Следствие требует его ареста, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хорошевского суда Москвы.

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Нерадько", – рассказали там.

Нерадько в 2020–2021 годах был первым заместителем Минтранса России, при этом руководил Росавиацией с 2009 по 2023 год. Однако премьер-министр Михаил Мишустин осенью 2023 года снял его с поста, новым главой ведомства стал Дмитрий Ядров.

Деятельность Нерадько в последние годы в Росавиации оказывалась под вниманием правоохранительных органов. Несколько уголовных дел в отношении работников ведомства завели в 2022 году. В частности, под арестом оказался начальник отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максим Павлюк, также был задержан сотрудник управления цифровой трансформации Александр Матюшкин.

Сам Нерадько после отставки получил должность советника генерального директора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

Ранее сообщалось о кадровых перестановках в Росавиации. В августе 2025 года заместитель руководителя ведомства Андрей Добряков ушел в отставку по собственному желанию. Он занял этот пост в марте 2023 года после ухода Нерадько и прихода Ядрова.