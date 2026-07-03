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03 июля, 13:13

Город

Светящиеся рыбы появились в "Москвариуме" на ВДНХ

Фото: пресс-служба "Москвариума"

В "Москвариуме" на ВДНХ появились светящиеся рыбы, известные как глофиш. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

Яркая окраска флуоресцентных тернеций проявляется благодаря встроенному в ДНК гену, заимствованному у кораллов и медуз. Под ультрафиолетом тернеции начинают излучать яркое сияние.

"В 1999 году сингапурские ученые вывели данио-рерио, пытаясь создать вид, который менял бы цвет при загрязнении воды. Позже технологию применили к другим видам, включая тернеций. Так наука подарила аквариумистам экзотических питомцев", – говорится в сообщении.

В "Москвариуме" представлены рыбы четырех цветов: розового, оранжевого, желтого и зеленого. Тернеции держатся стайкой, любопытны, неагрессивны и не реагируют на собственное свечение. Характер этих рыб позволяет им уживаться с безобидными соседями, однако с хищниками они несовместимы.

Для тернеций созданы все условия: аквариум объемом 60 литров с подходящей температурой и правильным питанием. При таком уходе рыбы смогут прожить до 6–7 лет и вырасти до 5 сантиметров.

Ранее в "Москвариум" из столичного бизнес-центра переехал черный паку по кличке Петрович. История рыбы получила широкий общественный резонанс, москвичи начали беспокоиться об условиях содержания паку. На ситуацию отреагировали сотрудники "Москвариума" и предложили принять Петровича.

Сейчас условия содержания тропической рыбы максимально приближены к естественной среде. После 10 лет одиночного содержания Петрович впервые получил возможность находиться с сородичами.

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