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19 августа, 23:39

Происшествия

Присяжные признали виновными фигурантов дела о гибели футболиста Ерошевича

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу о драке в подмосковном Щелково, в результате которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Оксана Скоблина, представляющая интересы одного из фигурантов – Зикрулло Кадирова.

На скамье подсудимых находятся четверо иностранных граждан. В зависимости от роли каждого они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в побоях.

По словам защитника, все четверо подсудимых признаны виновными, при этом двое из них, по мнению коллегии, заслуживают снисхождения. Совещание присяжных заняло несколько часов.

По данным следствия, 17 августа 2025 года обвиняемые в одном из баров Щелково спровоцировали конфликт с Ерошевичем и его другом. Молодые люди пытались оградить знакомых девушек от навязчивого внимания двоих фигурантов, из-за чего возник спор. На улице к зачинщикам присоединились еще трое мужчин, после чего началась драка. Ерошевич был госпитализирован с множественными травмами и позже скончался в больнице.

Четверо нападавших были задержаны. Пятый фигурант – один из зачинщиков конфликта – скрылся и объявлен в международный розыск, его дело выделено в отдельное производство.

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