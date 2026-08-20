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00:26

Общество

Роспотребнадзор разработал первый российский тест на гепатит Е

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали, зарегистрировали и запустили в производство первый и единственный в России отечественный набор реагентов для качественного определения РНК вируса гепатита Е методом ПЦР. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Новая тест-система способна выявлять генетический материал возбудителя на ранних стадиях инфекции – за 7–10 дней до появления клинических симптомов, когда стандартные серологические тесты на антитела еще могут давать ложноотрицательные результаты.

Кроме того, набор можно применять для исследования объектов внешней среды: смывов с поверхностей, проб пищевых продуктов и концентратов водных проб. Это позволяет оперативно принимать меры для предотвращения распространения инфекции.

Ранее Роспотребнадзор создал тест на редкий штамм Эболы Бундибуджио. Сейчас российская разработка уже используется по прямому назначению. Параллельно также были созданы тесты для определения антител к вирусу Эбола.

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