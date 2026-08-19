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19 августа, 23:57

Экономика

Госдолг США впервые в истории превысил 40 трлн долларов

Фото: depositphotos/pressmaster

Государственный долг США впервые превысил 40 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов страны.

По состоянию на вторник, 18 августа, совокупный объем госдолга достиг 40 триллионов 47 миллиардов долларов. Из этой суммы долговые обязательства перед населением и организациями составляют более 32 триллионов 265 миллиардов долларов, а внутриправительственные обязательства – свыше 7 триллионов 781 миллиарда долларов.

При этом в ведомстве уточнили, что установленный законом предельный уровень государственного долга составляет 41 триллион 103 миллиарда долларов.

В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что государственный долг США достигнет 140% ВВП уже к 2031 году. Показатель вырастет до этого значения при сохранении текущего дефицита государственного бюджета в пределах 7–8% ВВП.

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