05 октября, 17:44Культура
Прощание с певцом Леонидом Телешевым пройдет 7 октября
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/lteleshev
Прощание с автором-исполнителем русского шансона и музыкальным продюсером Леонидом Телешевым пройдет в Воскресенском соборе в Твери 7 октября. Об этом в беседе с ТАСС сообщил певец Паскаль (настоящее имя – Павел Титов).
"Отпевание начнется в 12:30", – уточнил он.
Телешев скончался 4 октября в возрасте 64 лет. Причиной его смерти стала онкология.
Певец с юности дружил со своим коллегой Михаилом Кругом. В 1992 году Телешев спонсировал записи альбома "Жиган-лимон", а позже стал одним из первых слушателей композиции "Владимирский централ".
Он также являлся лауреатом премии "Шансон года" и выступал на "Славянском базаре", артист известен своими песнями "Девочка на белом мерседесе" и "Друзьям".