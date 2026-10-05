Прощание с певцом Леонидом Телешевым пройдет 7 октября

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/lteleshev

Прощание с автором-исполнителем русского шансона и музыкальным продюсером Леонидом Телешевым пройдет в Воскресенском соборе в Твери 7 октября. Об этом в беседе с ТАСС сообщил певец Паскаль (настоящее имя – Павел Титов).

"Отпевание начнется в 12:30", – уточнил он.

Телешев скончался 4 октября в возрасте 64 лет. Причиной его смерти стала онкология.

Певец с юности дружил со своим коллегой Михаилом Кругом. В 1992 году Телешев спонсировал записи альбома "Жиган-лимон", а позже стал одним из первых слушателей композиции "Владимирский централ".

Он также являлся лауреатом премии "Шансон года" и выступал на "Славянском базаре", артист известен своими песнями "Девочка на белом мерседесе" и "Друзьям".