Фото: пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы

Свыше 5,5 тысячи маскировочных сетей изготовили и отправили в зону проведения специальной военной операции (СВО) молодые люди, проживающие на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Молодежные палаты Северо-Восточного административного округа помогают военным и жителям приграничных регионов с первых дней специальной военной операции. В рамках поддержки они регулярно плетут сети и направляют их бойцам. Сети за все время передали парламентарии районов Лианозово, Марфино, Марьина Роща.

Заместитель руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Марина Прозорова отметила, что юные жители Лианозово также провели несколько акций по сбору гуманитарной помощи для жителей Донецка и Луганска. Помимо маскировочных сетей, молодые люди направляют военнослужащим окопные свечи, медикаменты и тактические браслеты, дополнила она.

Активисты того же района поддерживают и участников СВО, которые лечатся после ранений. В ГБУ "Госпиталь для ветеранов войн №3" они передали костыли и белье.

Председатель молодежной палаты района Лианозово Игната Жученко подчеркнула, что в районе проводятся мастер-классы по созданию окопных свечей и писем для военнослужащих и памятные акции с возложением цветов к памятникам. Между тем районные молодежные палаты Москвы уже отправили 100 посылок с гуманитарной помощью.

Молодые парламентарии Косино-Ухтомского района с 2023 года передали около 50 тысяч окопных свечей и наборов сухого душа в Донецкую Народную Республику (ДНР) и Республику Крым. Также представительница молодежной палаты Пресненского района Алена Мосина создала проект "Особый мир дарит тепло".

Вместе с единомышленниками она ежемесячно собирает для линии боевого соприкосновения более 200 килограммов вещей, 400 окопных свечей и 30 маскировочных сетей. Молодежный парламент столицы представлен 132 районными палатами. Тысячи горожан в возрасте до 30 лет участвуют в общественно-политической, социальной и культурной жизни столицы и реализуют свои проекты.

Ранее штаб "Сила в своих" из района Северное Медведково с начала года отправил участникам спецоперации восемь гуманитарных грузов общим весом 8,5 тонны. Военным передали более 200 антидроновых одеял и сотни носилок-волокуш, также отправили генераторы, запчасти, инструменты, медикаменты, продукты, стройматериалы и оборудование.