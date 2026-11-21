Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные в ночь на 21 ноября нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики Украины и морским судам, которые задействованы в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве перечислили цели, которые были поражены. В их числе – Криворожская теплоэлектростанция в Днепропетровской области, которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности Украины.

Еще один объект – электроподстанция напряжением 110 киловольт в населенном пункте Сарны Ровненской области. Как пояснили в министерстве, она задействована в подаче электроэнергии предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

Кроме того, в Черном море в районе Одессы поражено морское судно типа "сухогруз". Оно доставляло грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ, уточнили в ведомстве.

Ранее Вооруженные силы России поразили логистический центр в Городне Черниговской области, в котором хранились и распределялись грузы для украинской армии. Также российские военные также нанесли удары по сухогрузу в порту Черноморска в Одесской области, который доставлял грузы двойного назначения.

Помимо этого, они ударили по портовой инфраструктуре, предназначенной для разгрузки военных грузов. Кроме того, был уничтожен железнодорожный локомотив в Днепропетровской области, который перевозил грузы для обеспечения Вооруженных сил Украины.

