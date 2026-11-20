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Россия может стать местом, где верующие, разделяющие ценности страны, смогут найти защиту. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, может ли РФ стать убежищем для христиан.

"Крепость – это что-то такое неприступное. У нас обычно такая ассоциация. Я бы сказал, что Россия – это причал, такой надежный причал для страждущих", – отметил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что на Западе распространяются альтернативные моральные установки, из-за которых некоторые жители этих стран не хотят воспитывать детей в подобной среде. По словам главы МИД, отход западных государств от традиций отражается на культуре, искусстве и литературе.

Министр также отметил, что иностранцы приезжают в Россию, поскольку видят здесь возможность жить в соответствии с традиционными ценностями. Важную роль в сохранении привлекательности страны Лавров отвел Русской православной церкви, которая, по его словам, поддерживает многовековые религиозные традиции.