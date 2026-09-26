Лавров заявил, что правящие верхи стран ЕС поражены вирусом расового превосходства

Фото: mid.ru

Правящие верхи многих стран Евросоюза поражены "вирусом расового превосходства" и потворствуют распространению нацизма, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН.

"<...> вынашивают экстремистские, русофобские идеи, потворствуют главарям украинского режима, когда те чествуют в Киеве отпетых военных преступников и гитлеровских коллаборационистов, чьи руки по локоть в крови русских, евреев, белорусов, украинцев и лиц других национальностей", – подчеркнул Лавров.

Министр также обратил внимание на давление Брюсселя на Белград. По его словам, Сербию буквально заставляют ввести антироссийские санкции, обещая взамен "призрачную перспективу евроинтеграции".

Кроме того, Евросоюз на Балканах грубо игнорирует резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН и принуждает Сербию смириться с утратой Косово, отказаться от своей истории и памяти предков.

"В попытке унитаризации Боснии и Герцеговины сербов подталкивают к отказу от конституционных полномочий, гарантированных Дейтонским мирным соглашением", – добавил глава дипведомства.

По утверждению Лаврова, Запад, стремясь сдержать Россию, разрушил систему европейской безопасности и взрастил русофобский режим в Киеве. НАТО он также раскритиковал, указав, что она пытается распространить деструктивное влияние за пределы зоны своей ответственности, включая Юго-Восточную и Северо-Восточную Азию.

Министр отметил, что прочный мир возможен только при отказе от соперничества крупнейших игроков и соблюдении Устава ООН, а также принципа равной и неделимой безопасности.

По словам Лаврова, западное меньшинство пять столетий доминировало за счет чужих ресурсов, а теперь все чаще прибегает к грубой силе, действует непредсказуемо и авантюрно, ставя под угрозу жизнь миллиардов людей. Он напомнил, что инициативы Владимира Путина основаны на ценностях равноправного сотрудничества, в том числе на формировании Большого евразийского партнерства и архитектуры безопасности на всем континенте.

Министр также выразил надежду, что новый генеральный секретарь ООН, которого изберут до конца 2026 года, будет придерживаться принципов беспристрастности и равноудаленности, а не обслуживать интересы отдельных государств.

"Рассчитываем, что новый генеральный секретарь станет неукоснительно придерживаться своего мандата, принципов беспристрастности, равноудаленности, которые зафиксированы в Уставе", – подчеркнул Лавров.

В заключение глава МИД РФ заявил, что цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, а мирная жизнь восстановлена. По словам Лаврова, это произойдет несмотря на неспособность нынешнего руководства ООН занять позицию защитника Устава в ситуации с Украиной.

Ранее глава МИД заявил, что страны Европы делают все, чтобы сорвать перспективу мирных переговоров по Украине, в которых, в том числе, заинтересованы США. Он подчеркнул, что Запад "накачивает украинский режим" оружием, помогает Киеву наводить дроны и ракеты на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей. При этом Украина нарушает основополагающие принципы Устава ООН, например, об уважении прав человека и основных свобод для всех.

