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Москва считает договоренности, достигнутые на российско-американском саммите в Анкоридже летом 2025 года, действующими и готова к ним вернуться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.

По словам министра, Европа пытается вклиниться в процесс, который поощряют США, однако Вашингтон продолжает свои усилия.

Лавров также прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который на саммите в Эвиане в июне заявил, что "мы похоронили Анкоридж". Глава МИД РФ подчеркнул, что судить о судьбе договоренностей должна Америка, а не Макрон.

Кроме того, Лавров заявил, что Россия не испытывает недостатка доверия и готова продолжать переговорный трек, однако договоренности должны выполняться теми, кто их саботирует. Министр напомнил, что переговоры в Стамбуле и Абу-Даби прекращались не российской стороной.

Отвечая на претензии главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля, Лавров заявил, что ущерб коммерческому судоходству в Черном море наносится только украинскими атаками. Он также сообщил, что обсуждал этот вопрос с госсекретарем США Марко Рубио.

Ранее министр указал на то, что европейские страны делают все, чтобы сорвать перспективу мирных переговоров по Украине, в которых заинтересованы в том числе США. По его словам, Запад "накачивает украинский режим" оружием, помогает Киеву наводить дроны и ракеты на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей. При этом Украина нарушает основополагающие принципы Устава ООН.

