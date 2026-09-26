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26 сентября, 17:58

Происшествия

Пожар в центре Томска локализован

Фото: МАХ/SHOT

Пожар в центре Томска удалось локализовать. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Однако 67 человек и 20 единиц техники из нескольких пожарно-спасательных частей продолжают работу, пытаясь ликвидировать возгорание. В ведомстве подчеркнули, что спасатели не допустили перехода огня на соседние здания.

Следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Они устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пожар произошел вечером 26 сентября. По предварительным данным, загорелось двухэтажное кирпичное здание, в котором располагаются мебельный салон и офисы различных компаний, а также заброшенная пристройка. Рядом находится торговый центр "Оранжевое небо".

Площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров. Район оцеплен, на месте работают сотрудники Росгвардии. По предварительным данным, никто не пострадал.

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