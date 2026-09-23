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23 сентября, 15:11

Происшествия

Дело возбуждено в Дагестане после смерти троих детей при пожаре в частном доме

Фото: МАХ/"СУ СК России по Республике Дагестан"

В Дагестане после гибели троих малолетних детей при пожаре в доме возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике в мессенджере MAX.

Трагедия произошла 23 сентября в селе Инчхе Каякентского района. Погибли дети 2019, 2022 и 2024 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

Другие подробности неизвестны. Сейчас устанавливаются причины и условия возникновения пожара.

Ранее в поселке Янтале Иркутской области при пожаре в жилом доме погибли четыре человека. Жертвами возгорания стали 9-летний мальчик, его отец, бабушка и дедушка. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

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