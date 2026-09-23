23 сентября, 15:11Происшествия
Дело возбуждено в Дагестане после смерти троих детей при пожаре в частном доме
Фото: МАХ/"СУ СК России по Республике Дагестан"
В Дагестане после гибели троих малолетних детей при пожаре в доме возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике в мессенджере MAX.
Трагедия произошла 23 сентября в селе Инчхе Каякентского района. Погибли дети 2019, 2022 и 2024 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").
Другие подробности неизвестны. Сейчас устанавливаются причины и условия возникновения пожара.
Ранее в поселке Янтале Иркутской области при пожаре в жилом доме погибли четыре человека. Жертвами возгорания стали 9-летний мальчик, его отец, бабушка и дедушка. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.